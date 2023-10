El premio final baja por una sanción después de que concursantes incumplan las reglas: "Somos 'Gran Hermano', lo vemos todo"

El precio final para el ganador de 'GH VIP' baja 1.000 euros después de que varios concursantes incumplan las reglas

Albert Infante y Sol Macaluso no han cumplidos las reglas del programa

Marta Flich: "Los secretos lo son en toda su extensión, no podéis elegir vosotros la parte que es importante y la que no lo es"

El premio final para el ganador de 'Gran Hermano VIP 8' ha vuelto a bajar, ahora hay 1.000 euros menos y ha sido por una sanción impuesta a uno de los concursantes y esto hace que queden un total de 144.300€.

Los concursantes han alucinado al ver que el premio ha bajado 1000 € y Marta Flich les ha explicado: "Sabeis que 'GH VIP' es un juego y hay reglas que siempre hay que cumplir, si se pide secreto absoluto es secreto absoluto".

Y la presentadora lo dice por algo. Albert Infante y Zeus tuvieron la oportunidad como inmunes, en la pasada gala, de salvar a alguien de la nominación y subir a otra persona a la lista definitiva, pero decidieron dejar todo como estaba. Ambos sabían que no podían contar nada de esto en la casa, pero Albert confesaba algo a Carmen Alcayde: "Se me ha planteado una situación en la que tú entrabas y entonces yo he dicho que por ahí no pasaba. Los dos nos hemos puesto más o menos de acuerdo en salvar a Michael, pero para suplir a Michael, yo he dicho Gustavo y él te ha dicho a ti".

Además, Sol Macaluso que tuvo la oportunidad de hablar con su novio también a cambio de dinero tampoco podía decir nada y aunque no lo hacía directamente insinuaba lo que había pasado: "Yo no toqué el dinero, es lo que les digo. Por mis hijos que no toqué el dinero".