Sol Macaluso se convierte en la segunda expulsada definitiva y se reencuentra con su novio: "Estoy feliz de volver a casa"

Marta ha tenido que tomar la decisión de gastarse el dinero o que su compañera fuera expulsada definitivamente. "Quiero que pensar que me ha elegido porque sabe que jamás me gastaría el dinero de mis compañeros, para mí ha sido un apoyo dentro de la casa, creo que va a estar genial con Genaro, que nos va a ver, seguir y defender desde fuera. No puedo gastarme 25.000 euros aunque sea lo que más quiero que esté aquí, pero no puedo", ha dicho Marta y con esto Sol Macaluso se ha convertido en la segunda expulsada de 'GH VIP 8'.

Tras esto, Sol ha dicho unas palabras: "Por eso mismo la elegí, nos conocemos bien. Para mí es una de las personas más sensatas de la casa, con la que generé más confianza y sabía que esta iba a ser su respuesta. Prefiero que no se toque el premio de mis compañeros porque todos están luchando muchísimo". Además, ha hecho una reflexión de su concurso: "Me he divertido, he sido yo y he hecho las cosas que creía de corazón, pero estoy también feliz de volver a casa".