Laura Bozzo declara la guerra al "otro bando" y revoluciona por completo la casa: "¡A partir de hoy empieza mi juego!"

La fuerte discusión entre Laura Bozzo y Marta Castro en la casa de 'Gran Hermano VIP'

Marta Castro recrimina a Laura Bozzo que se meta en la relación que tiene fuera Luitingo

El enfrentamiento en directo en la gala de 'GH VIP 8'

La cena entre nominados ha caldeado mucho el ambiente dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' y ha provocado que Laura Bozzo tenga enfrentamientos con algunos y algunas concursantes. Esta vez ha sido Marta Castro la que ha tenido una fuerte discusión con la presentadora peruana.

Y es que a la influencer, conocida por su relación con Fonsi Nieto le molestó que Laura le dijera dentro de la casa que es de las personas más auténticas y que luego diga en 'La última cena de nominados' que no se fía de ella. "Es más falsa...", ha señalado Marta Castro. Además, Bozzo le llegó a decir a Marta que la veía ganadora dentro de esta edición de 'Gran Hermano VIP', algo que tampoco le cuadra a la influencer.

Pero la discusión llegó una vez sentadas frente a frente Marta y Laura Bozzo en la mesa del salón de la casa de Guadalix de la Sierra. "Eres una metemierda", le dijo la influencer a Bozzo sin más dilaciones. "Yo no estoy metiendo mierda, no me parece correcto que digas una cosa que no es verdad", le corrigió la periodista rápidamente. Y ha sido en ese momento cuando Marta le ha recriminado a Laura Bozzo que metiese a la novia de Luitingo en la cena de nominados: "¿Quién te ha dado vela en este entierro? Se te ve el plumero de lejos".

Laura se iba calentando conforme Marta le iba diciendo cada vez más cosas. "No te voy a contestar mi reina de alta sociedad. Aristócrata", le recriminó Bozzo a Marta. La influencer señaló que si se quedaba en la casa y finalmente no salía expulsada, debería de hacer un montón de cosas de la casa que no había hecho hasta ahora. "Yo no necesito que me digas lo que tengo que hacer", le ha dicho Laura Bozzo. "No lavas ni la taza del váter", le ha respondido Marta. "No me vengas a insultar...", le ha dicho Laura mientras se iba a su habitación.

Laura Bozzo dijo posteriormente a sus compañeros que no se fiaba de ella y que con esa discusión acababa de demostrárselo a sí misma: "¿A estas alturas realmente Laura Bozzo está para esto? La gente no es tonta y saca sus conclusiones. Si el público vota por mí le voy a demostrar a todas estas quien soy yo. 'Voy a incendiar la casa'. No saben con quien se han metido. Ya quisiera haber estudiado la mitad de las carreras que yo he estudiado".

Además, ha añadido lo siguiente: "El club de las bobas, perdóname... Hay un nivel de gente aquí... Gente VIP no se a qué se le llama". Por su parte, Marta también tuvo tiempo de hablar con sus compañeros y señalarles que no quería que se le acercase Bozzo: "No quiero saber absolutamente nada de ella".

La discusión de Marta y Laura en directo

Tras ver el vídeo las dos concursantes en la gala de 'Gran Hermano VIP', ambas han entrado en una fuerte discusión. Laura Bozzo le ha señalado a Marta que no había dicho unas palabras que la joven estaba destacando a sus compañeros. Además, ambas se han estado diciendo labores de casa que no habían hecho dentro de la casa y que deberían de haber realizado.

La joven influencer le ha dicho a Marta Flich en directo que no se fiaba de Laura Bozzo. "Ha dado a entender cosas feas en la cueva", ha añadido Marta Castro. Laura Bozzo, por su parte, ha dicho que tampoco se fiaba de Marta cuando a sus espaldas habla de ella. Por último, la periodista ha dicho lo siguiente: "Yo elijo a mis enemigos. Yo no me voy a meter en una guerra en esta situación. Ponme a alguien que tu quieras...".