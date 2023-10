Karina pone fin a su gran aventura en 'Gran Hermano VIP 8': "Todo el equipo de GH está muy orgulloso de ti"

La decisión de Karina en el debate de 'Gran Hermano VIP 8'

Karina pone fin a su aventura: "Echo muchísimo de menos a mis hijas, a mi nieto y a mi hermano"

El equipo de 'GH VIP' y los concursantes, volcados con Karina tras su decisión final

Karina ha puesto fin a su aventura en 'Gran Hermano VIP 8'. Así lo ha comunicado este domingo en el debate de 'Gran Hermano VIP'. "Es un encuentro de estado de ánimo y físico muy extraño", comenzaba diciendo. "Yo estoy muy a gusto, sinceramente, pero noto que me faltan fuerzas a veces. Y este concurso es para personas fuertes. Estoy bien. Lo único que echo muchísimo de menos a mis hijas, a mi nieto y a mi hermano. Por eso te digo que son sentimientos muy encontrados. Pero no he podido estar mejor atendida", ha señalado la cantante española.

Ion Aramendi no dudaba en decirla lo que había significado para el programa Karina: "Para nosotros ya has cumplido, Karina", decía el presentador. "Has hecho un esfuerzo ímprobo por estar ahí. Siendo un ejemplo para muchas personas y para muchas personas también mayores, a los que les has alegrado el día. Lo más importante es que nosotros queremos que tú estés bien", le comentaba Ion. Para después preguntarla si quería terminar su aventura en 'Gran Hermano VIP' y encontrarse así con su familia. "Lo que nos preocupa eres tú", concluía Aramendi. Poco después -tras el sí de Karina- el presentador ha hecho oficial que Karina ya no es concursante de 'GH VIP 8'.

"Para mí es una decisión difícil. Pero noto que si llevo más tiempo me da miedo estar cada día peor. Entonces, lo único que deseo es que vosotros estéis bien y contentos con mi pequeña participación. Me voy con dolor porque dejo unos compañeros y un programa maravilloso. Necesito ir a casa. No lo puedo evitar". Después aseguraba que no quería irse si quitaban dinero del bote final, a lo que Ion le cortaba diciendo que se olvidase de quitar el dinero a nadie. "Todo el equipo de GH está muy orgulloso de tí", destacaba Ion Aramendi.

"Me encuentro muy mal"

"Os juro por lo más sagrado que me encuentro muy mal", le decía Karina al resto de sus compañeros de la casa. Lo que no sabían es que en ese momento la cantante ya se estaba planteando la decisión que iba a tomar este domingo de marcharse. "Me encuentro muy mal, yo me quiero ir", repetía. Y en el Confe matizaba: "Mi cabeza me va a explotar, no puedo más. Me encuentro mal", decía rompiendo a llorar.

El resto de concursantes se han volcado plenamente y no han dudado en apoyarla, dejándole claro quien realmente era a pesar de que estuviera pensando en salir de la casa. "Tu eres un referente para muchas mujeres de tu edad", señalaba Laura Bozzo. "Vas a ver a tus hijas y a tus nietos. Y dirán: soy ejemplo. Yo, tu abuela, les di el ejemplo de fortaleza. Porque eso es un regalo", añadía. La presentadora peruana es una de las que más ha apoyado a Karina estos días en los que la cantante ha estado de bajón. "Estoy muy contenta y agradecida porque no hay persona que no me ayude".

No obstante, la propia Karina aseguraba en el Confe que no quería ser una carga para los compañeros, a los que según la cantante les ha pedido muchos favores. "Yo no tengo quejas, solo que no tengo fuerzas", explicaba en el Confe Karina. "Estoy en vuestras manos", concluía. La cantante ha intentado seguir a pesar de los malos momentos que ha tenido dentro de la casa y de muchas veces dudar si realmente sería capaz de aguantar hasta el final en el concurso o no.

"Me cuesta mucho trabajo tirar la toalla. Yo quiero morir en la batalla antes de rendirme", la cantante ha intentado de todas las maneras continuar, pero no ha sido posible. No obstante, no le ha faltado ni ilusión ni ganas: "Es una experiencia maravillosa", ha dicho siempre. "Yo lo único que quiero es que mis hijas y mis nietos y la gente mayor se sienta orgullosa de mí", decía en el Confe entre lágrimas. "Es todo tan bonito y tan distinto a lo que uno vive en el exterior", confesaba. "Pero estoy triste porque no puedo ayudar más", añadía. "Después de todo lo que he pasado en mi vida esto ha sido un regalo", se sinceraba.

"Estoy orgulloso y admirado"