La tremenda emoción de Carlos, exmarido de Karina, ante su marcha de 'GH VIP': "Es muy duro"

Carlos, exmarido de Karina: "Maribel ha sido siempre una mujer que jamás se ha rendido"

"Es muy duro porque tienes que reconocer que ya te faltan las fuerzas", ha dicho Carlos sobre la cantante

La aventura de Karina en 'Gran Hermano VIP' ha terminado, la cantante ha dedido no continuar en la casa de Guadalix y es que como aunque ha afirmado que está bien en el concurso, no se encuentra al cien por cien y echa mucho de menos a sus seres queridos.

Karina ha protagonizado un conmovedor momento al comunicar su decisión y su exmarido Carlos se ha mostrado muy emocionado en el plató ante esto.

"Es inevitable no emocionarse, para mí ha sido muy dificil, pero lo ha dejado bien claro, no puede más", ha entonado Ion Aramendi y Carlos ha querido decir algo, visiblemente emocionado: "Maribel ha sido siempre una mujer que jamás se ha rendido, que tire la toalla admitiendo su debilidad, entre comillas, es muy duro porque tienes que reconocer que ya te faltan las fuerzas, ella seguiría ahí, pero no puede. Solo me faltaría estar con ella y ayudarla".

"No te preocupes, todo va a pasar, vas a poder estar con ella", le ha dicho el presentador para tranquilizale y Nagore Robles también ha querido decir algo: "Tirar la toalla en este caso no es perder, cuando uno da el máximo, el cien por cien de todo lo que puede... No es un caso que se está beneficiando del abandono, todos vemos que ha hecho todo lo que ha podido, eso para mí es ser una ganadora".

Carlos aclara las dudas que han surgido cuando Karina ha terminado con su aventura en el programa