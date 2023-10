Laura Bozzo enloquece al salvarse y tiene una misión muy importante: "No puedes decírselo a nadie"

Laura Bozzo es salvada de la nominación, pero sus compañeros no saben nada

Ion Aramendi le comunica la misión a la concursante: "Deberas hacer creer a todos que sigues nominada, eres una nominada más"

Laura Bozzo era una de las nominadas de esta semana, se medía junto a Alber, Pilar Llori y Gustavo, pero durante el debate de 'GH VIP' Ion Aramendi ha dado el nombre de la persona salvada y ha sido Laura la menos votada por la audiencia.

"Estás aquí porque tenemos que comunicarte algo y de manera muy urgente, va a afectar directamente a tu concurso", le ha dicho el presentador, lo que ha provocado los tremendos nervios de Laura: "Estoy aterrada, no sé si habré hecho algo mal, todavía no he incendiado la casa".

Lo que no se esperaba Bozzo es que lo que Ion Aramendi iba a comunicarle es que estaba salvada de la nominación, lo que ha hecho que estallase de emoción, entre gritos: "Gracias, estoy en problemas porque dije que si me salvaba me iba a bañar desnuda, mis hijas me van a matar. Gracias al púbico, gracias España, les amo con toda mi alma".