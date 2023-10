El momentazo de Laura Bozzo del que todos hablan: "¡Se me pegan los ojos!"

Laura Bozzo se ha salvado de una expulsión de 'GH VIP' tras ser Sol Macaluso la elegida por la audiencia para abandonar el programa. La presentadora peruana se encontraba muy exaltada en el momento de la salvación y con los nervios por los aires. Tanto que ha habido un momento que no ha tardado en hacerse viral y del que todo el mundo está hablando. Ha ocurrido en el momento de la salvación.

"¡Se me pegan los ojos!" , ha dicho Bozzo, desde el suelo. Un momento cómico que ha chocado con una situación de tantos nervios como los de la salvación. "¡Perdón, perdón!", ha añadido la presentadora. Después, ha agradecido "al público, decirles que los amo con todo el alma. A partir de hoy van a conocer a Laura Bozzo" . Bozzo no ha dudado en decir a la audiencia, esa misma que le ha salvado de la expulsión, lo que hará a partir de ahora: "¡Hoy empieza mi juego! Gracias por la oportunidad".

Marta Flich le ha preguntado tras la expulsión a Sol si estaba decepcionada, a lo que Macaluso ha respondido lo siguiente: "No estoy decepcionada. Decide el público. Laura juega de una manera que te puede gustar o no. Si el público lo ha decidido así tiene que ser". Respecto a por qué cree que se va con ese porcentaje, Macaluso señala que "era una nominación fuerte. Álex y Laura son personajes de carácter explosivo y a lo mejor la gente buscaba eso de mí".

Además, Sol Macaluso ha tenido que decidir a una persona en la casa para que pudiera utilizar la 'vida extra' por ella. Pero esta vida extra tiene un coste y son 25.000 euros. Sol lo tenía claro y ha dicho el nombre de Marta Castro. No obstante, Marta ha señalado que no podía gastarse ese dinero: "Aunque sea lo que más quiero que esté aquí, pero no puedo".