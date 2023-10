Gustavo, implacable contra Bigote Arrocet al enterarse de su exclusiva tras la muerte de María Teresa Campos: "Es un oportunista"

"Sí, por supuesto la exclusiva de Edmundo que me parece que está fuera de lugar y más en este momento. Me parece una falta de respeto total, si hubiera cogido el talón no me hubiera molestado ni en leerla", ha dicho Gustavo y ha explicado que le parece "oportunista" y que si tiene que decir algo no hay que hacerlo en una revista: "Me parece muy fuerte lo que ha hecho".