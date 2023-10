Los concursantes desconfían de las intenciones de Susana con Zeus y él sale en su defensa: "Estoy enamorado y voy a luchar por ella"

Zeus y Susana han dado un paso más en su relación y ya no ocultan sus deseos

Algunos concursantes de la casa no confían en Susana y creen que se aprovecha de Zeus: "Ella no siente nada por él"

Susana rompe a llorar tras escuchar las críticas de sus compañeros: "Zeus sabe lo que siento y eso es lo que me importa"

Tras varias semanas creando un vínculo muy especial, finalmente Susana Bianca y Zeus Montiel daban un paso más en su relación y se dejaban llevar por sus sentimientos dándose un apasionado beso. Las dudas iniciales de la modelo quedaban a un lado cuando Zeus le confesaba que había soñado en varias ocasiones con ella.

Susana y Zeus se besaban una y otra vez: en el vestidor, en la habitación, en la intimidad del baño... ¡cualquier lugar es bueno para dar rienda suelta a los sentimientos! Claro que, no todos en la casa piensan lo mismo, y es que son varios los concursantes que opinan que Susana no tiene sentimientos por Zeus y todo se trata de una estrategia de cara al concurso.

Susana y Zeus, decepcionados con Albert

Aunque Susana fue muy contenta, y uno por uno, a contarle a sus compañeros que se había besado con Zeus, lo cierto es que la modelo ni se imaginaba lo que sus compañeros pensaban de su relación realmente. Durante la gala, Susana y Zeus han escuchado los comentarios de sus compañeros:

"Susana se sabe que no va detrás de él, a ella le gusta mucho el show, ella le deja la puerta abierta y a mí la verdad es que me da pena Zeus (...) Para él ella es su niña, su protegida, la otra lo que está es que no sabe lo que quiere, a mí él me da pena también (...) Y la forma en la que ha venido a contarnos que se han besado, ha ido a contárselo a Laura porque sabe que es fuerte fuera, ella ha avanzado con Zeus porque Pilar y Pitingo han avanzado también y no quiere quedarse atrás", comentaban Albert y Álex entre otros.

Inmediatamente, Susana rompía a llorar porque, en sus propias palabras, no se esperaba "una puñalada así de Albert":

"Yo tengo la conciencia muy tranquila, porque mientras Zeus y yo sepamos lo que hay me da igual lo que piensen los demás, yo soy alguien que se toma su tiempo y no tengo por qué acostarme con un chico nada más conocerlo (...) Quien más me ha decepcionado es Albert porque yo pensaba que me tenía cariño, yo fui todo ilusionada a contarle lo que había pasado a la habitación y él en lugar de venir a decírmelo a mí va a contárselo a Carmen".

Albert se enfrenta a su ¿ex? amiga Susana

El artista ha intentado, sin mucho éxito, explicarle a Susana que su intención no era criticarle a sus espaldas, si no que simplemente estaba opinando sobre una relación que apenas nadie se cree en la casa:

"De eso nada, yo te he dicho muchas veces que creo que Zeus está enamorado y que tú no, y eso lo he dicho siempre, desde la cueva, e igual que tú opinas de lo mío con Michael, yo opino de lo tuyo con Zeus".

Zeus defiende a Susana y le declara su amor abiertamente

Zeus, que había permanecido callado mientras Susana se enfrentaba a sus compañeros, aprovechaba el turno de palabra que le daba Marta Flich para defender a Susana y para declarar abiertamente su amor por la modelo: