Laura Bozzo estalla como nunca antes contra Marta: "¿Crees que me vas a dar miedo con tus tres neuronas?"

Marta Castro se ha dado por aludida y ha respondido a Laura: ‘’Yo prefiero que alguien me nomine como le nominé yo a ella cuando me dijo que tenía tres neuronas, que considero que tengo más de tres neuronas, yo prefiero nominarla a la cara y ser honrada y honesta, no que no me de nominaciones y que luego por detrás vaya con uno con otro metiéndose con toda la casa. Si sale nominada es porque no la soporta nadie’’.