Las palabras de Michael que han hecho llorar a Albert: ''El único miedo que tengo es que la amistad sea diferente''

‘’El único miedo que tengo yo es que con todo lo que está pasando ahora sea diferente la amistad que tengo con Albert, solo por eso. Como he dicho muchas veces el único miedo que tengo es que él se enamore de mí y vaya a más la cosa. No puedo cambiar esto, pero la amistad y como lo quiero, él lo sabe, creo que aquí lo saben todos. La gente tiende a confundirse, a mí, sinceramente, no me pasa nada’’.