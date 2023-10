Pilar es expulsada y descubre la que se ha liado fuera: pregunta por su novio y averigua que su familia no aprueba a Luitingo

Pilar ha sido la elegida por la audiencia como tercera expulsada de esta edición de 'Gran Hermano VIP' y ha tenido que enfrentarse a la polémica que ha generado su relación con Luitingo

Pilar ha sido la elegida por la audiencia como tercera expulsada de esta edición de 'Gran Hermano VIP'. A los pocos minutos de salir de la casa, la exconcursante ha tenido que hacer frente a la polémica que ha generado su relación con Luitingo.

La influencer, ya en el plató del programa, le ha explicado a Marta Flich qué es lo que le ha ocurrido dentro de la casa para dejar a su novio y dar el salto al amor con Luitingo:

‘’La palabra enamoramiento me parece muy fuerte, pero sí que me he ilusionado ¿qué hago?’’, tras sus palabras, la exconcursante ha afirmado que cree que su relación con Luitingo ‘’tiene futuro fuera de la casa’’.

Acto seguido, Pilar ha expresado su preocupación por lo que su familia pueda opinar de su nueva relación: ‘’Me preocupa lo que piensen mis padres, mis hermanas y mi familia. Obviamente necesitaré una conversación y explicarme desde mi punto de vista. Creo que tampoco es un secreto, en la relación estaba todo puesto sobre la mesa y no es nada nuevo, yo entré sabiendo que me podía pasar esto, igual que él también sabía que me podía pasar a mí’’.

Además, la exconcursante también ha querido saber de su exnovio, Miguel, y le ha preguntado directamente a Alba, su hermana, que ha acudido a plató para defenderla:

‘’Miguel no está, al principio tu sabes que él te apoyaba. Las cosas suceden por algo, el destino está hecho así. Aunque ahora sea difícil, seguramente todo sea para mejor, si tú quieres y sientes tener una conversación, no sé si él estará. Es muy humano porque también, a pesar de todo, después de tantos años, se la merece y tú se la podrías dar, si él no quiere, pues eso ya es cuestión de él, pero tú para sentirte mejor, hazlo’’.

Alba ha querido explicarle a su hermana cómo están las cosas con su exnovio y le ha lanzado un mensaje de apoyo:

‘’Él está ahora mismo desaparecido para todos porque él lo ha decidido así. Yo pienso que no, pero tú no te quedes con esas ganas de querer tener la conversación y si él no quiere, es respetable. Tú te quedas a gusto y ya está, porque al final las cosas vienen por algo, la vida te da las cosas por algo y si esto ha sucedido así, tira para adelante, porque tu familia, tus padres, tus hermanas y las personas que te quieren y todos los que te conocemos sabemos que eres una persona muy real y que esto no ha sido para seguir aquí, que lo has hecho de corazón’’.

La hermana de Pilar carga contra Luitingo

Durante la gala de esta noche, Alba, la hermana de Pilar, ha acudido al plató para revelar qué es lo que opina el entorno cercano de ella sobre la relación que su hermana está manteniendo con el cantante:

‘’Esta noche me voy a mojar y quiero decir que, a mí Luitingo para mi hermana, puede ser buena persona, pero a mi Luis para mi hermana, no me gusta. Yo sé que mi hermana no es perfecta y no voy a defender lo indefendible, yo veo comentarios a mi hermana que no están bien hechos, veo que la última noche no se la hizo muy amena, aunque luego diga que la camela’’.