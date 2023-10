En el caso de Luitingo, más aún cuando escuchó el nombre de "Pilar" en boca de la presentadora. Su primera reacción fue levantarse y llevarse las manos a la cabeza, sin saber qué hacer. Enseguida las lágrimas vinieron a sus ojos y no pudo ocultar su pesar . Por su parte, Pilar intentaba restar tensión al momento diciendo a todos "que no pasa nada".

Un poco más tarde, en una nueva conexión con Marta Flich, el concursante se derrumbaba: "Me gustaría decir que hay mucha gente que la historias no saben cómo soy. Tengo que agradecer a Pilar el ser tan buena persona, sé que en su relación había cosas mal (...) Se me ha ido la mitad de la casa. Es una mujer de los pies a la cabeza . Es verdad que he discutido algunas veces con ella pero la voy a echar de menos y a su familia que es una tía de categoría", expresaba.

No obstante, estaba la opción de que Luitingo otorgase la 'vida extra' en juego en el concurso a Pilar. Para ello tendría que pagar con 25.000 euros del premio final. El cantante rechazó la propuesta argumentando los motivos por los que no quería tocar el dinero.

"A mi Luis para mi hermana no me gusta, mi hermana no es perfecta y no voy a defender lo indefendible, pero yo veo comentarios a mi hermana que no están bien hechos".