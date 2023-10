"Es lo que más me apetece del mundo pero el premio no es mío. Es de todos, es de quien gane el concurso. En su día dije que no lo iba a gastar", reaccionaba ella conteniéndose. Pero las lágrimas brotaban sin parar cuando Marta se enteraba por una pantalla que Rodri estaba fuera subido a la grúa.

"Te juro por Dios que se me parte... Me da mucha pena pero no puedo porque no es mi dinero. Sé que hay gente que ha podido hablar con familiares. Me muero porque le veo ahí pero solo con verle ya me da fuerzas para estar no sé cuánto tiempo más. No me voy a gastar el dinero del premio", decía la concursante llorando. Al final, se quedaba mirando la pantalla con una sonrisa, contenta por saber que su chico sigue apoyándola.