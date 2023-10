Avilés acusa a Michael de estratega por repetir con Albert lo que ya hizo en ‘GH Italia’ y las redes se revolucionan con la investigación

José Antonio Avilés no ha tardado en agitarla, y es que el colaborador ha comenzado a hablar sobre el pasado de Michael Terlizzi en otros realities. El candidato a concursante le ha acusado de estar repitiendo una estrategia y, en las redes sociales, los más fanáticos no han tardado en comenzar a investigar.

Pero el colaborador de ‘Así es la vida’ no tardaba en contestar a Gustavo: “Que yo no le conozca no quiere decir que no pueda dar la opinión de lo que creo… Porque a lo mejor he seguido otros programas de otros sitios…”.