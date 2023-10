Susana rompe a llorar ante Zeus por si es ella la próxima expulsada: "Te quiero mucho"

Y más después de que Susana siga todavía siendo candidata como posible expulsada dentro de la casa, tras salvarse Jessica Bueno y Zeus por el momento. La modelo curvy, llorando, le ha dicho a Zeus que cree que es ella la que se irá el próximo jueves. "No te vas a ir", le ha dicho a Zeus. "Te quiero mucho" , confiesa la modelo. "Te quiero ver fuerte", ha añadido. "No te despidas todavía, voy a estar a tu lado", le ha dicho llorando Montiel.

"Tengo tanta suerte de haberte conocido... Escúchame, la gente quiere que tú estés aquí, y yo también. No te puede dar el bajón. No demuestres a la gente que depende de mí, tú vas por libre, lo nuestro ha surgido. Tú puedes estar aquí perfectamente sin mí. No quiero que estés mal", le ha dicho Susana a Zeus a modo despedida. Tras este mensaje, Zeus no ha dudado en decirla lo que significa Susana para él: "Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo", ha confesado Zeus.