Yiya, Naomi y Avilés revolucionan 'GH VIP' dispuestos a convertirse en el nuevo concursante: del 'bicha' de Yiya a las confesiones de Avilés

La segunda aspirante en entrar a la casa ha sido Naomí Asensi , que viene de participar en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' y en donde destaca su relación de idas y venidas que tuvo con Adrián (y que ha dejado hace dos meses). Infidelidades, risas, sexo, esta aspirante daría mucho juego como concursante. Muchos la conocerán por su famoso "se vienen curvas". No obstante, no ha ocultado sus nervios momentos antes de ingresar en la casa en el confe.

Ion Aramendi le ha hecho unas preguntas para que los espectadores pudieran conocerla un poco más y a modo de carta de presentación. La primera era quién le gustaba de la casa, a lo que Noemí ha respondido que cree las personas que le gustan como espectadora, "en persona no las voy a soportar". Sin embargo, ha señalado que aún así serían Laura y Álex. Pero que no sabe qué pasará hasta que no entre. "Yo tengo una personalidad fuerte y Laura también. A lo mejor es demasiado" , ha dicho Noemí.

Respecto a quién no le gusta, ha dicho que con quien puede no tener mucha afinidad es con Luitingo, "porque habla muy rápido y mucho y como que te taladra la cabeza". Esto ha provocado las risas del público y la sorpresa del propio Luitingo. "A priori parecen todos majos, no sé. Albert a lo mejor luego es demasiado... no lo sé", ha añadido.