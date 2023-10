La declaración de amor entre lágrimas de Luitingo a Pilar Llori: "Espero que me esté esperando"

Luitingo no ha podido evitar romperse al dedicar unas bonitas palabras a Pilar Llori

"Me cambió todo mucho a raíz de que la conocí, la echo mucho de menos", decía el cantante

Pilar responde: ¿cómo le ha sentado que Luitingo no utilizase la 'vida extra' con ella tras salvar Zeus a Susana?

Luitingo no está pasando por su mejor semana en 'GH VIP', está nominado y tras la salvación de Álex Caniggia, Ion Aramendi ha querido preguntar al cantante por cómo se encuentra y este momento ha derivado en unas bonitas palabras del cantante para Pilar Llori, a la que echa mucho de menos tras su marcha de la casa.

"Te veo un poco cabizbajo, ¿estás bien?", le ha preguntado en directo en el debate el presentador al cantante. "Me acuerdo mucho de mi padre, de mi familia y de mi gente, no es por otra cosa", ha dicho Luitingo asegurando que no es por seguir nominado: "Si tengo que estar nominado pues estaré nominado, estoy tristón por otras cosas. Por mi familia y porque echo de menos a Pilar también".

"Ella era lo más importante que tenía aquí, estoy deseando verla"

Luitingo ha querido decirle a Llori unas bonitas palabras en directo con las que no ha podido evitar las lágrimas: "Le quiero decir que espero que no se enfadase conmigo por lo que pasó con la prueba de los 25.000 euros, que es lo más importante que he tenido en la casa. Me cambió todo mucho a raíz de que la conocí, la echo mucho de menos y no me hago mucho sin ella porque es lo más importante que tenía aquí y estoy deseando verla".

"Si fuera por mí pagaría los 120.000 euros para que volviera", ha asegurado el cantante