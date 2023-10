La sanción a Carmen Alcayde que baja el dinero del premio final: "Lo siento, chicos"

Al volver a la casa la colaboradora ha tenido que explicar que durante la prueba: "Pensaba que eran tarántulas, me he puesto histérica y sin querer he sacado los pies y he perdido 500 euros, no estoy acostumbrada. Lo siento, chicos, lo he intentado aguantar". Al saber que el premio final baja 500 euros la noticia no ha hecho mucha gracia en la casa y el presentador les ha dicho algo: "Me da la sensación que reaccionáis más con 500 euros que con 25.000". Pero ellos han asegurado que "no pasa nada" y que ya da igual un poco más que un poco menos de dinero.