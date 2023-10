Jessica Bueno se sincera como nunca sobre su último divorcio: "Estuve dos meses en una cama"

Además, ha desvelado que en algún momento se ha quedado sin fuerzas : ‘’Yo he hecho todo por todos, me olvido de mí en muchas ocasiones y me entrego al cien por cien por las personas que quiero. Antepuse las prioridades de otra persona a mí’’.

Después de hablar de su pasado, Jessica le ha abierto paso a su presente y ha explicado todo sobre su nueva ilusión: ‘’Pablo llegó a mi vida cuando no quería que llegase. Mi corazón estaba hecho pedazos y no quería que me lo volviesen a romper. Para él yo soy quien merezco que me cuiden, soy yo quien me merezco que me digan lo mejor y antes no era así, yo no era la importante, era otra persona’’.