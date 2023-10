Luitingo se queda destrozado ante la marcha de Pilar, pero renuncia a otorgarle la 'vida extra'

Nada más sentarse en el confesionario, Luitingo ha explicado cómo se encuentra : ‘’Roto. Muy mal, no lo puedo evitar. Se ha portado siempre muy bien conmigo, me ha ayudado mucho, me ha dado muchos consejos y la echo mucho de menos’’.

Marta Flich le ha dado un tiempo a Luitingo para tomar la difícil decisión y él finalmente ha respondido : ‘’No. Al final hay aquí muchas personas que han dejado también…Yo soy el más familiar del mundo y mataría porque Pilar estuviera aquí conmigo, pero hay mucha gente que necesita el dinero y mucha gente que ha entrado dejando a su familia y a sus hijos, yo he dejado a mi familia también, pero ela final es un concurso y no puedo jugar con el dinero de la gente’’.

‘’Quiero decirle a ella que no le queda duda que yo la quiero más que a nadie, pero que me entienda (…) Espero que no le moleste ni mucho menos, que conociendo lo poco interesada que es sé que no le va a doler’’, le ha pedido Luitingo a Pilar, emocionado.