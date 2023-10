La carta de Terelu Campos y Carmen Borrego para Gustavo: "Hemos pasado días muy difíciles con la muerte de mamá"

Ion Aramendi le explicaba al concursante que podía leer esa carta por 1.000 euros del premio final. “Yo no quiero tocar ese premio y lo que me vayan a decir en la carta me lo dirán dentro de una semana o dos meses, no es mío, es mis compañeros. Te lo agradezco de corazón, me muero de ganas de leerla, pero quiero ser fiel a mis principios", decía él.