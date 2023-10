Jessica Bueno habla como nunca de pasado con Kiko Rivera y cómo es su relación en este momento

Jessica Bueno ha contado cómo surgió su relación con Kiko Rivera: "Le veía como un amigo. Yo era una niña, él me cuidaba y me llevaba a todos los lados, estaba siempre con él, me hacía reír un montón. Luego un momento que él ya sentía por mí, ya estaba enamorado de mí y e dijo que si solo le veía como un amigo era mejor no vernos. Me dió tanto dolor oír eso... Y entonces, pasó".