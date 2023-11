Alexia Rivas carga contra Avilés por su decisión respecto al equipo naranja

Tras la reconciliación de Gustavo Guillermo y Alex Caniggia , Marta Flich le ha explicado a los concursantes lo que ha pasado en plató y le ha pedido que entierren el hacha de guerra entre grupos, aunque no se conviertan en mejores amigos de la noche a la mañana. Los concursantes en general han comentado que les parece buena idea rebajar la tensión, excepto José Antonio Avilés , que ha manifestado su deseo de, por el momento, no hablar con el equipo naranja, formado por Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Naomi Asensi .

Esa actitud no le ha gustado nada a Alexia Rivas y así lo ha expresado en X, el antiguo Twitter, donde le ha dado la razón a los miembros del 'team' naranja al asegurar que Avilés "saca de quicio a cualquiera". No obstante, la colaboradora de 'El Debate de GH VIP 8' ha dejado claro que no pretende justificar con esa opinión el comportamiento de Gustavo y Alex, razón por la que han sido expulsados disciplinariamente: "No justifica los actos de nadie porque no, hay que saber comportarse. Pero Dios me libre de cualquier Avilés".