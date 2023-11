Luitingo se disculpa con Pilar y ella no se corta con el cantante: "Querías hacerlo televisivamente"

Disculpas que Pilar aceptaba por educación , pero no ha dudado en lanzarle algunos zascas: "Yo si tengo los valores de los que tú presumes , espero que esto te sirva de aprendizaje, que ya no eres un niño. Con 33 años un hombre creo que es consciente de sus actos, consecuente y sabe cuando hace daño. Acepto las disculpas por educación no porque crea que las sientas, lleva siete días para pedirme disculpas y no me las pide, quería hacerlo televisivamente".

El cantante ha vuelto a repetir las disculpas: "No me arrepiento de lo que he vivido contigo, te lo he dicho con el alma, si quieres me crees y si no pues nada. Quería decirte las disculpas publicamente". Pilar ha querido dejar claro que ella no está bien porque "no se le van los sentimientos de un día para otro".