Álex Caniggia y Gustavo se reencuentran y dan la cara tras su expulsión disciplinaria: "Se nos fue un poco de las manos"

Ambos no habían vuelto a verse desde lo sucedido y es que todo comenzó antes de la gala del 'Última hora' de 'GH VIP' y acabo con Álex y Gustavo fuera de la casa durante la noche. "No podemos las imágenes del incidente porque no son edificantes, forcejearon y sus compañeros les tuvieron que separar, cruzaron una línea rojo que 'Gran Hermano' no puede permitir, no vamos a ponerlas porque no son buen ejemplo ni para la audiencia ni los protagonistas", ha explicado la presentadora.