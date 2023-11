"Nos han destrozado todo", decía Laura Bozzo llorando en la habitación. "No ha sido tu culpa. Ha sido culpa de Avilés", opinaba Carmen Alcayde. "No sé si voy a aguantar sin él en la casa", pensaba la íntima amiga de Álex. "Que sí, estamos nosotras. El 'team naranja' sigue vivo con él fuera. No nos rindamos. Lo han hecho muy bien porque son maquiavélicos", le prometía Alcayde. Para la periodista, "Avilés saca lo peor de las personas".