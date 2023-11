La vuelta de Albert revoluciona la casa: de la locura con Laura Bozzo y Carmen Alcayde a su cara a cara con Michael

Albert Infante vuelve a entrar a la casa como candidato a la repesca y se encuentra con Michael Terlizzi

Carmen Alcayde y Laura Bozzo estallan de felicidad al volver a ver a su amigo dentro de la casa

Albert Infante y Marta Castro ajustan cuentas con José Antonio Avilés: "¡Eres un sinvergüenza y te lo digo a la cara!"

Albert Infante ha sido elegido por la audiencia para ser uno de los candidatos a la repesca y con esto, ha vuelto a la casa de Guadalix, donde se ha reencontrado con Laura Bozzo y Carmen Alcayde, además de con Michael Terlizzi después de todo lo que pasó con él dentro durante el concurso.

Laura Bozzo y Carmen Alcayde enloquecen al ver a Albert Infante en la casa de Guadalix

Con la primera que se ha encontrado ha sido con Laura Bozzo, mientras ella nominaba no se esperaba que iba a salir del ascensor Albert, que ha llegado con mucha alegría y entre gritos: "Te quiero, te amo, te he echado mucho de menos. Estoy muy orgulloso de cómo lo estás haciendo. Eres mi madre y siempre lo vas a ser". Y ha corrido a abrazar a la mítica presentadora que no daba crédito con este momento.

"Me vas a hacer caso, carajo. Se acabó, se acabaron los malditos, los desgraciados", ha gritado Laura mientras besaba y abrazaba a su compañero. Y tras esto, Carmen Alcayde se ha unido a este efusivo momento, que ha estallado de felicidad al verle: "¡Estás aquí! Por favor". Y los tres han vivido un momentazo en los primeros momentos de Albert en la casa.

El esperado reencuentro de Albert con Michael

Y esto no se ha terminado aquí para Infante, tras esto tenía que volver a verse las caras con Michael, que han tenido un frío encuentro entre ellos y la oportunidad para hablar de todo lo que pasó y cómo afrontan volver a convivir en la casa hasta saber si se queda como concursante oficial.

"No sé que decir", ha asegurado Michael en el primer momento de su encuentro. "No vengo ni a desestabilizarte ni a estar en tu contra, espero tener una convivencia coordial contigo. Si nos enfadamos que sea por algo que suceda no por nada de lo anterior", ha entonado Albert. Y ambos han podido ver todo lo que pasó entre ellos en la casa.