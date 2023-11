Anabel Pantoja se 'moja' sobre lo que siente Jessica Bueno por Luitingo: "Tampoco voy a engañar, veo una cara especial"

Con la entrada de Luitingo en la casa Jessica Bueno ha vivido un antes y un después en la casa. Con las explicaciones de Pilar Llori sobre lo que había pasado fuera , la modelo se vino abajo y no entendía cómo el cantante había dicho que tiene sentimientos por ella cuando solo son amigos. Pero las actitudes que tienen entre los dos estos días hacen que muchos se planteen si realmente hay algo entre ellos.

"Ya llevamos muchas ediciones de 'GH' y sabemos discernir perfectamente cuando alguien está pillado por alguien. Jessica está enamorada de Luitingo desde el principio del concurso, sería muy valiente si lo reconociera, no puede vendernos una falsa amistad porque hay un tonteo claro", ha dicho Miguel Fringeti sobre esto.

Y Anabel Pantoja ha querido hablar sobre esto: "Conozco a Jessica, veo una cara especial, no os voy a engañar tampoco. Pero también tengo que deciros que hay que ponerse en el lugar de las personas. Yo creo que ella está dentro, no sabe lo que ha pasado fuera, a lo mejor se le está removiendo lo que sea, pero es una persona sensata en el sentido de decir: 'tengo una persona fuera, tengo una familia fuera' y creo antes de dar un paso de decir si le gusta o no le gusta esperará a salir y aclarará sus ideas".