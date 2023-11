Jessica baja la guardia y se acerca a Luitingo en la última fiesta: "Que digan lo que quieran"

Ajenos a lo que ocurría en la habitación naranja, Luitingo y Jessica seguían a lo suyo en el salón. El cantante imitaba la forma de bailar de su compañera y esta se partía de risa: "Ayer no podía mirarte a la cara, no he pegado ojo". "Yo me fui a dormir al salón", recordaba él. "Tú te fuiste y Pilar estaba en el cuarto boom, boom sin parar", retomaba ella. "¿Y qué hacías tú?", intervenía él. "Intentar quitarle importancia a todo lo que decía", explicaba ella. "Ya hablaremos fuera", sentenciaba él. Jessi recogía el guante: "Te quiero mucho". ¡Boooom!