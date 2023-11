Pilar no puede más y estalla contra Luitingo: ''Has venido a joderle la vida a otra''

La influencer, cansada del cantante, le ha recriminado su actitud: ‘’Siempre con la educación y el respeto y a mí no me dices ni hola, ni me miras a la cara ¿eso es educación?’’. Luitingo, ante las acusaciones le ha contestado que ella no le saludó ni a él ni a su padre en los pasillos de Telecinco.