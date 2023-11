Pilar Llori le cuenta a Jessica Bueno que Luitingo ha confesado sus sentimientos por ella: "Tú 'hermanito' te está liando una fuera..."

Una vez ya en el reencuentro, Pilar le dejaba claro desde el principio que tenía ganas de hablar con ella: "Supongo que te has enterado por el tweet que te pusieron que Luitingo y yo ya no estamos juntos. Te quería preguntar si te puedes imaginar por qué...". Y continuaba: "Te está liando una tu 'hermanito' hija". Pilar le ha contado que estaba "totalmente cegada" pero que cuando salió Luitingo llegó a la gala y dijo "que tiene sentimientos por ti, que le encanta estar contigo" . "¡¿Qué?!", respondió Jessica impresionada.

Jessica le ha dicho que ellos son amigos y Pilar le ha dejado que a lo mejor por su parte sí, pero que por la de Luitingo no. "A raíz de eso lo he pasado fatal, no te lo puedes ni imaginar. Te quería decir que por tu parte creo que no has empatizado lo que pensaba que ibas a empatizar. Los vídeos los ha visto España enteros". Pilar le ha añadido que en el hotel, Luitingo le dijo cosas que ponían en entredicho la relación que tiene Jessica fuera con su novio. También le ha dicho Pilar que había visto vídeos en donde le había llamado Jessica "celosa e insegura".