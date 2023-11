El tenso reencuentro entre Luitingo y Jessica Bueno tras saber lo que ha pasado fuera: "¿Cómo has podido liarla tanto?"

Jessica Bueno se encuentra con Luitingo tras escuchar las palabras de Pilar Llori de todo lo que sucedido

El cantante se explica y Jessica se muestra en 'shock' con toda la situación

Luitingo y Pilar vivían un tenso momento en plató: "Querías hacerlo televisivamente"

La casa ha estallado con la vuelta de los finalistas para candidatos a la repesca. Jessica Bueno no podía esperarse que su reencuentro con Luitingo iba a ser de esta forma y es que antes de verle ha podido hablar con Pilar Llori, que le ha desvelado que el cantante dijo fuera que "tenía sentimientos por ella", algo que ha dejado en 'shock' a Jessica y le ha hecho encontrarse con él totalmente descolocada.

Luitingo ha entrado al confesionario, donde estaba Jessica y le ha extrañado la actitud de ella al verle: "Si esta es la ilusión que te da...". "Estaba muy ilusionada pero, ¿cómo has podido liarla tanto?, preguntaba la concursante y se explicaba: "Si antes de ver a Pilar te hubiera visto a ti te hubiera abrazado muy contenta, no me lo imaginaba, todos estos días en la casa no pensaba otra cosa que volvieses".

"¿Yo sabes lo que yo he hecho? Llorar echándote de menos", le ha dicho Luis y ella ha querido dejárselo claro: "Somos amigos". "¿Quién dice que no? Yo he roto porque no tengo sentimientos por Pilar, saliendo de aquí me di cuenta de que no tenía el sentimiento que realmente tenía que tener".

Y le daba más detalles sobre lo sucedido: "Yo llego a plató al salir, lo dejé con Pilar porque me llamó 44 veces para ver que iba a decir, yo le dije que iba a decir lo que yo siento y dije que no quería estar con ella y que me encanta estar contigo. Que tengo un sentimiento muy especial contigo, siempre he dicho que eres una mujer espectacular, pero no he dicho que esté enamorado de ti ni que quiera una relación contigo".

