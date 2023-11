El 'team' naranja echa de su habitación a Pilar: "Las cosas nos las tomamos en serio"

¿Pilar Llori o Luitingo? Uno de los dos saldrá expulsado el jueves en 'Gran Hermano VIP 8'

El team naranja pregunta a Pilar Llori que de qué team es: esto ha respondido la modelo

Carmen Alcayde, a Pilar Llori: "Álex no dejaría que estuvieras aquí..."

Pilar Llori todavía no sabe si seguirá en la casa de 'Gran Hermano VIP' y será finalmente ella la repescada, o por el contrario se tendrá que marchar. Eso lo decidirá la audiencia en la gala de este jueves. Pero hay algo peor: no se ha decidido por un team. No obstante, el equipo naranja se ha adelantado y la ha echado para poder hablar las cosas con claridad y con nadie de por medio.

Carmen Alcayde le ha preguntado que de qué team era. "Este es el cuartel general del team naranja. Álex no dejaría que estuvieras aquí. Las cosas nos las tomamos en serio", ha señalado la periodista, diciendo que si el jueves iban a nominar, la modelo tenía que tener claro de qué team era. Pilar se ha justificado diciendo que todavía no era ni concursante oficial, pero que con el otro team no se lleva nada.

Posteriormente ha salido de la habitación muy cabreada e indignada, consciente de que de alguna manera la querían fuera para hablar de sus cosas. Y es que el team naranja ya ha vivido quiebras y situaciones límite, y no quiere volver a pasar por lo mismo. Además, una de ellas salpicó directamente a Michael Terlizzi y ocasionó un auténtico huracán dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' entre concursantes.

Álex Caniggia carga contra los más falsos de la casa