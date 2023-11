La audiencia bromea con la reacción de Pablo Marqués al ver las imágenes de Jessica Bueno y Luitingo

Quien no se ha pronunciado acerca del tema tras estas últimas imágenes de Jessica y Luitingo en la cama ha sido Pablo Marqués, que lo último que ha comentado es que sigue esperando a su novia con la misma ilusión, que cree que las imágenes no reflejan la realidad y que no es verdad que quiera hacer portadas en revistas a raíz de su relación ni participar en 'Supervivientes 2024'.