La lacrimógena despedida de Zeus y Susana: "No sé lo que va a pasar fuera"

Zeus Montiel le escribe una carta de despedida a Susana Bianca: "Intentaré sacar fuerzas para seguir adelante"

Susana Bianca, a Zeus Montiel: "¿Crees que si estuviera cerrando un capítulo no te lo diría?"

Conforme avanza el programa, las expulsiones y las nominaciones se hacen cada vez más duras. La que ha tenido lugar este jueves entre Michael y Susana ha supuesto que la modelo y Zeus Montiel se despidan. Y es que Susana lo tenía claro: sabía que era ella la que saldría de la casa de 'Gran Hermano VIP'. No obstante, hay una cosa que a Zeus no le cuadra. Ambos concursantes han hablado y Susana pone en duda el futuro de la pareja una vez no estén los dos en el programa. Cabe recordar que la modelo sufrió un bajón este miércoles tras unas palabras de Zeus en el 'Última hora'.

Zeus Montiel le ha escrito una carta muy emotiva: "Hola mi amor. Si estás leyendo esta carta es porque seguramente he tenido que verte marchar por esa puerta. Se apaga una luz en Guadalix, la cual brillaba con tu presencia. Y con esa sonrisa que me brindabas al despertar. Sé fuerte mi querido saltamontes, siéntete orgullosa de quién eres porque vales muchísimo...", Zeus se emocionaba en el confe al leerla.

El hijo de Sara Montiel sabe que su marcha puede pasarle factura. De hecho, ya ha pensado más de una vez en abandonar. "Intentaré sacar fuerzas para seguir adelante", continuaba la carta. "Con ganas de hacer fuera lo que dijimos aquí, de hacer fuera lo que teníamos en mente y empezar a vivir todo lo que teníamos planeado. Te quiero, hasta el infinito y más allá", concluía Zeus. Una carta que hacía romper en lágrimas a Zeus.

Susana: "Yo vivo segundo por segundo"

Por su parte, Susana le tranquilizaba, aunque lo dejaba todo en el aire: "Yo voy a estar bien, tranquilo. Tampoco puedo decirte mucho, tampoco sé que va a pasar...Es que como no sé nada, estoy como tú. Yo vivo segundo por segundo". Esto último no lo entendió Zeus: "¿A qué te refieres?". "Yo he estado aquí y lo que sé es lo que he vivido aquí. Ahora salgo y es algo nuevo para mí. Lo que me vaya a encontrar no lo sé", señalaba la modelo.