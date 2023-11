Pilar Llori podría seguir teniendo sentimientos por Luitingo: "Cuando te molestan tanto actitudes de él es que aún hay cosas"

Mientras tanto, Pilar Llori aseguraba en el confe que no quería compartir el mismo sitio con Luitingo y que pase lo que pase, quiere que sea ya. Hay que recordar que ya desde que entraron la tensión se mascaba en el ambiente, contagiando todo al resto de la casa. A su vez, momentos como el que tuvieron en el ascensor viviendo auténticos instantes de tensión refrendan que ambos no se aguantan. Pilar ha dicho también en el confe que Luitingo está "pico y pala" con Jessica.

Pilar Llori no lo está pasando bien en la casa de 'Gran Hermano VIP', entre otras cosas, por la presencia de Luitingo. Y el resto de concursantes es consciente de eso. Y por si fuera poco, piensa que todo lo que hace Luitingo de ser amigo de Jessica es por pura estrategia. Algo que la propia Jessica no cree que sea así. "Es mi amigo, el cariño que le tengo y lo que he vivido con él...". Por lo que se puede ver a estas alturas del programa, Jessica no se cree nada las palabras de Pilar y además lo ha demostrado este miércoles al posicionarse claramente a favor de Luitingo.