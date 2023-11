Esto ocurrió después de que Luitingo le regalase a Jessica Bueno el perfume que usa Pilar: "Es lo más surrealista que he vivido en años"

Así ha sido la reacción de Pilar Llori al darse cuenta que era su perfume: "¿Es mi colonia, Luis? Esto es de coña"

Jessica Bueno le resta importancia a que el perfume sea el mismo que utiliza Pilar Llori

La reacción del resto de concursantes de 'Gran Hermano VIP 8': Naomi y Laura Bozzo no dan crédito

Este lunes pasó algo que nos dejó a todos impactados y que provocó que fuese difícil despegar la mirada del 24 horas de 'Gran Hermano VIP'. Y es que después de que Jessica leyese la carta que le escribió Luitingo en el confe, Lara Álvarez le señaló que detrás suya tenía un regalo más del cantante. Se trataba de un perfume, pero no de uno cualquiera: el mismo que utiliza Pilar Llori. Justo cuando Jessica se dispuso abrirlo, la señal se fue y todo lo que ocurrió después se pudo saber en el minutado de 'GH VIP 8'. A esto ha reaccionado precisamente la hermana de Pilar.

Pero en el 'Última hora' de este lunes hemos sabido todo lo que ocurrió entonces. "¿Es mi colonia, Luis? Esto es de coña", señalaba Pilar al darse cuenta de que se trataba del mismo perfume que ella utilizaba. "Da igual, no te preocupes", le consolaba Jessica a Luitingo, que se le veía muy afectado, además de decir expresamente que acudió a comprar la fragancia con su madre. "No pasa nada, es una chorrada", reiteraba Jessica Bueno.

"Mi perfume, el que yo he traído aquí a Gran Hermano durante un mes entero, que a él le encantaba, el que le llené el cojín...", explicaba Pilar. La reacción del resto de concursantes fue de no dar crédito con lo que habían presenciado. "Pues nada, cada vez que te lo eches, se recordará de mí", le decía Pilar a Jessica Bueno. "No tiene nada que ver la historia que ha tenido contigo a la que está teniendo conmigo", le matizaba Bueno.

Laura Bozzo: "No hay peor ciego que el que no quiere ver"

"Es lo más surrealista que he vivido en años. Mi participación en 'GH VIP 8' ha valido la pena por vivir este momento", decía Naomi. Por otro lado, Laura Bozzo tampoco se lo creía: "¿Cómo le vas a regalar el perfume de tu ex?... Me vas a decir que después de haber estado más de un mes con Pilar, ¿no sabes cuál es su perfume?". Por su parte, Jessica decía que en caso de que lo haya hecho porque le recuerda a Pilar, la indicada sería ella porque no le iba a estar oliendo el cuello todo el rato, ya que son amigos.