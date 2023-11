Susana estalla tras las palabras de Zeus: "Estoy muy decepcionada. Prefiero no hablar..."

Susana Bianca rompe a llorar ante Lara Álvarez: "Estoy desgastada de muchas cosas"

Lara Álvarez manda a los concursantes fuerzas y les recuerda el gran concurso que están haciendo en esta edición de 'GH VIP 8'

Zeus Montiel: "No voy a tomar ninguna decisión pase lo que pase con Susana. Es una cosa que yo siento"

Susana Bianca no ha sido salvada esta semana (sí Carmen Alcayde) y eso ha supuesto una gran decepción para la modelo, que se ve con un pie y medio fuera de 'Gran Hermano VIP'. Pero además de Susana, hay otro concursante que también se ve con un pie y medio fuera en caso de que la modelo sea la expulsada. Se trata de Zeus Montiel, que como ya ha dicho en varias ocasiones, está pensando en abandonar el programa.

Precisamente esto ha explicado el hijo de Sara Montiel a Lara Álvarez: "He hablado con el Súper porque tengo desgaste mental, es algo personal mío. Son muchas semanas aquí, independientemente de si Susana sale, yo no voy a hacer una cosa u otra, es una cosa mía que he estado hablando y meditando estas semanas, pero no he tomado ninguna decisión al respecto".

Y ha continuado: "Yo quiero seguir aquí para luchar y aguantar. Pero somos seres humanos. Son muchas semanas y es verdad que tengo un desgaste mental por vivir una experiencia que me afecta, pero es una cosa mía". Sobre Susana, ha asegurado que no quiere que se vaya. "Es mi apoyo aquí y es mi pareja. No voy a tomar ninguna decisión pase lo que pase con Susana. Es una cosa que yo siento".

Susana: "Prefiero no hablar..."

Por su parte, Susana negaba con la cabeza: "Estoy muy decepcionada. Prefiero no hablar...". Lara Álvarez le decía que era el momento de hacerlo. En ese instante, Susana ha roto a llorar. "Lo único que me pasa es que al final llevamos dos meses aquí, estoy desgastada de muchas cosas. Hay cosas que a lo mejor no he sabido llevar bien aquí. Siempre intento sacarle el lado positivo, me quiero quedar aquí porque he entrado para vivir la experiencia".