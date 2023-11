Laura sale en defensa de Pilar frente a Luitingo y Jessica acaba llorando: “Nos trata como una mierda a todos”

“Por todas las mujeres que sufren, yo quiero que se salve Pilar. Esta niña tiene llagas en toda la boca , llora toda la noche y yo he sentido todo su dolor. Esto no es una broma”, son las palabras que ha pronunciado Laura Bozzo después de posicionarse después de Pilar Llori para que salve de la nominación.

Pero Luitingo no ha tardado en responder, al darse por aludido: “Bueno, ella tiene llagas, yo no duermo, me he quedado delgado. Es decir, que cada uno lo sufre a su manera”.