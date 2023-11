Laura Bozzo rompe su amistad con Carmen Alcayde tras la nominación de su hermano

Tal y como hemos podido ver a través del minutado de GH VIP' , tras la gala hubo mucho revuelo con este tema. Laura se queja, pues considera que está nominada por el punto de Pedro. Carmen intenta quitarle hierro al asunto diciendo que ella también está nominada por la nominación de la hermana de Pilar , pero que ella no se enfada.

Pero nadie hace cambiar de opinión a Laura: "Claro, como dice que te trato mal", se queja Laura a Carmen. Esta lamenta que su hermano haya nominado a su amiga: ""Mi hermano me la ha liado. Sabiendo cómo es Laura"... y cae en la cuenta de que la estrategia a la que hace alusión Pedro sea la mítica de este reality: la del 50%.

Naomi considera que esta estrategia ha hecho que se enemisten con Laura, mientras que Carmen va más allá: "Para Laura, he muerto. "Ha sido una crátercagada de mi hermano". Insiste en hacer cambiar a Laura de opinión alegando que deberia estar contenta porque ha sido salvada por el público, pero la presentadora no entra en razón: "A partir de ahora no te voy a hablar mal. Te voy a hablar con educación y respeto", dice con ironía.