Los familiares nominan con estrategia y teniendo a Jessica Bueno en el punto de mira

El próximo duelo será entre Jessica Bueno y Pilar Llori. Las dos mujeres de un triángulo amoroso que nunca existió están nominadas. Para Jessica es casi la primera vez, al menos desde que se espera la ocasión dentro y fuera de la casa. Pilar acaba de volver a la casa y su peor pesadilla puede tener fecha de caducidad. Tener que convivir con Jessica y Luitingo, viendo como pasan pegados como lapas casi todo el día es para ella un tormento que muy probablemente acabará el próximo jueves. Lo que no sabemos es si será porque Jessica es expulsada y destronada por Pilar o viceversa.

Nada más saber que la batalla de esta semana era ganada por el equipo naranja estábamos ya pendientes de cómo se resolverá la próxima. Laura Bozzo se salvó por una diferencia de ocho puntos al salir Zeus Montiel con el 54 % de los votos. Me esperaba algo más, pero tampoco hacía falta para revalidar la confianza de la audiencia en el grupo de concursantes que más ha hecho por esta edición desde sus inicios. Poco le duró la alegría a Laura porque volvió a salir a la palestra, pero esta vez la batalla no va con ella. Parece bastante claro que los azules van a por Pilar y los naranjas a por Jessica, una auténtica asignatura pendiente para el team.

No tengo claro que nominando ellos se hubieran atrevido a subir a Jessica. Tuvieron que ser los familiares en su nombre quienes le metieran 14 puntos y la enfrentasen a Pilar poniendo en uso una estrategia que intentaré explicar más adelante. Se resuelva de una forma u otra, se me antoja que este duelo era lo más interesante en estos momentos, por lo que la estrategia de los familiares es impecable en lo esencial. Si saliera Pilar nos quedaríamos con la aburrida relación sin tiras ni aflojas entre Jessica y Luitingo.

Sería interesante ver a Luitingo en la casa sin Jessica, pero con Pilar

Por lo visto hasta el momento, ni siquiera albergo esperanzas de que Jessica Bueno haga lo contrario de lo indicado por su madre en el primer encuentro de la noche. “La manita relajá”, le dijo primero. Luego le susurró al oído que durmieran un poquito más separados. La tradición es que ante indicaciones de este tipo de los padres el concursante no solo haga oídos sordos, sino que ponga gran empeño en hacer justo lo contrario de lo indicado. Pero cuando se lleva por bandera la corrección, por muy ficticia que esta sea, resulta complicado contravenir las recomendaciones familiares.

Frente al aburrimiento de esta carpeta imposible, el atractivo panorama de ver en la casa a Luitingo sin Jessica, pero con Pilar. El cantante ha dependido siempre de una mujer en el concurso. En un principio se le vio dubitativo, aunque finalmente se colgó de Pilar. Su regreso a la casa no se hubiera producido sin buscar otra carpeta, en este caso con Jessica. Si ahora sale esta no me extrañaría que intentase un acercamiento “a la Pili”, aunque su padre le recomendó anoche que ni la salude. Veo a Luitingo capaz de hacer esa finta al destino y, estrujándose un poco ambos ojos haciendo que llora, pedir perdón arrepentido a Pilar para intentar ir de su mano hasta la final. No importa, porque tú y yo sabemos que él en una final tendría tanto éxito como hasta el momento ha logrado en su carrera musical.

En todo caso, ya hemos visto a Luitingo en la casa sin Pilar, pero con Jessica. Lo que nos falta es el escenario contrario, solo con Pilar. Y el resto de concursantes, por supuesto. Tal vez podemos ver entonces como equivoca los nombres de ambas mujeres otra vez, igual que cuando el otro día llamaba Pilar a Jessica. La indignación que anoche mostraban los naranjas, particularmente Pilar, porque sus familiares no nominasen a Luitingo se explica porque no fueron capaces de darse cuenta de que el principal objetivo de aquellos era sacar a la palestra a Jessica, pero no a Luitingo, para no dividir el voto. Y enfrentar a las dos mujeres del triángulo amoroso que no ha pasado de ser una fantasía del cantante. No se me ocurre mejor superjueves que uno donde se libre el duelo entre Jessica y Pilar en la sala de expulsiones.

Salió Zeus Montiel

En medio de la lacrimógena (lloré varias veces, lo reconozco) noche de magia que nos ofreció el programa, la expulsión de Zeus quedó en un segundo plano tan discreto y sin sustancia como ha sido su paso por el concurso. Ni siquiera hubo tiempo u ocasión de ponerle los vídeos de Susana Bianca haciendo conjeturas sobre su entrepierna plana, algo que se me antojaba como lo único interesante de su paso por plató. Aunque tampoco me cabe mucha duda de que hubiera dado por bueno hasta si le dicen que ha sacrificado cien linces ibéricos al amanecer en plena plaza de España de Madrid. Seguro que hubiera encontrado la manera de restarle importancia a cualquier cosa, un cuando fuera ofensiva para él. Lo malo es que al menos anoche hubiera tenido que improvisar y el domingo ya estará muy posiblemente aleccionado por Susana. Aunque bajar las curvas desde Guadalix juntos tampoco jugaba a favor de la espontaneidad.

La expulsión de Zeus, concursante que llevaba una semana haciendo una especie de voto de silencio en la casa, no tenía nada que hacer frente a situaciones como el encuentro de Jessica con su madre. Entonces me pareció una señora muy graciosa, aunque no pude mantener esta misma impresión viéndola nominar, pero de eso hablaré en mi Moleskine de hoy. Cuando Jessica preguntaba por su novio Pablo respondía la madre con un enigmático “ahí está”, que fácilmente podría significar que ya no está. Por lo que se sabe estar está, pero ha puesto tierra de por medio marchándose a Miami.

De las sorpresas, mi favorita fue la de Carmen Alcayde. No tanto por el encuentro con su hermano como por las llamadas de su madre y, sobre todo, de sus tres hijos. Aunque no pudimos escucharlos por razones obvias, sí se pudo leer la transcripción de sus mensajes. Pero lo mejor fue el histrionismo de una Alcayde absolutamente icónica, más sobreactuada que Norma Desmond en ‘Sunset Boulervard’ (película más conocida en España como ‘El crepúsculo de los dioses’). También me gustó ver a Alfred Infante abrazado a sus dos madres (la de verdad y Laura Bozzo) o hablando con su abuela tras llevar mucho tiempo enfadados y sin contacto.

Los encuentros con mascotas son siempre un éxito y tanto el perro de Pilar Llori como el de Naomi Asensi pusieron una nota simpática a los encuentros. Vi a Michael Terlizzi muy frío con su hermana y su madre. Del encuentro que tuvo Luitingo con Sele, su padre, sobró el tormento de la guitarra y el cante. La afinación de las voces era sospechosa. Las guitarras no cabe duda alguna de que estaban descaradamente desafinadas. Y como Laura no tiene ni defensa en plató tuvieron que recurrir al mensaje en vídeo de su hija y de Alex Caniggia, además de la disparatada aparición de Karina bailando la canción del desgraciado (sintonía de ‘Laura en América’). Le preguntó Marta Flich a Laura qué significado tenía ese tema y, pensando que la pregunta iba para ella, respondía Karina: “Si yo la he conocido esta tarde”.

Observatorio de nominaciones

Nominaron los familiares y se notó que tuvieron tiempo de urdir una estrategia, acertada o no. Así transcurrieron las nominaciones:

Laura (Alex Caniggia) > Pilar (1), Luitingo (2) y Jessica (3)

Albert (madre) > Luitingo (1), Michael (2) y Jessica (3)

Carmen (hermano) > Laura (1), Michael (2) y Jessica (3)

Luitingo (padre) > Carmen (1), Albert (2) y Pilar (3)

Michael (hermana) > Laura (1), Naomi (2) y Carmen (3)

Naomi (prima) > Pilar (1), Michael (2) y Jessica (3)

Pilar (hermana) > Carmen (1), Jessica (2) y Michael (3)

Jessica (madre) > Pilar (1), Albert (2) y Laura (3)

Nominados: Jessica Bueno, Michael Terlizzi, Pilar Llori, Carmen Alcayde y Laura Bozzo.

Como queda dicho en este escrito, el propósito de la estrategia de los familiares era sacar a la palestra a Jessica y Pilar, pero no a Luitingo para no dividir el voto contra los azules. Por otro lado, ese duelo tiene visos de poder convertirse en un nuevo éxito naranja, aunque no conviene lanzar las campanas al vuelo porque no está dicho nada todavía. Los familiares demostraron ser mejores estrategas de los concursantes, aunque también debo decir que estando fuera pueden hacer mil y una consultas y urdir una estrategia sin fisuras.

Solo le pongo una objeción a esta estrategia. Creo que Laura merecía un descanso, pasar la semana con la tranquilidad de no estar nominada. Esto no solo hubiera posible, es que era facilísimo. Bastaba con que el hermano de Carmen Alcayde en lugar de darle el solitario punto a Pilar se lo hubiera dado a Naomi. Esta hubiera seguido sin estar nominada y también habría salido de la terna la diva. En cuanto a la concentración del voto, da igual enfrentar a dos contra dos que a dos contra tres. Sobre todo, si tenemos en cuenta que se vislumbra un duelo entre Jessica y Pilar, que compite en interés con cualquier otra opción por mucha diferencia. Este menú garantiza un superjueves que podría resultar el mejor de la temporada, sin tener que soportar a Laura durante toda la semana convencida de que ha llegado su día y Albert de nuevo temiendo una próxima orfandad.

Moleskine del gato

Como apunté unos párrafos más arriba, la madre de Jessica podría haber evitado los comentarios ofensivos nominando. No fue el único dardo lanzado por los familiares mientras daban sus puntos, pero el de la señora me pareció que estaba especialmente fuera de lugar. De esto hablo en mi Moleskine de hoy.









