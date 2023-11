A Jessica Bueno le llueven las críticas por parte de algunos familiares y de Álex Caniggia en las nominaciones

Josele, padre de Luitingo: Un punto para Carmen. No me cae mal pero muchas veces hace cosas que no me gusta. Habla una cosa y luego lo va contando a la otra habitación. Dos puntos para Albert porque no me gusta las cosas. Habla mucho. Se lleva bien con Luis, hablan y ríen y luego va por la espalda traicionándolo. Amigos como esos no me gustan. Tres puntos, obvio: para Pilar por las cosas que pasan y lo que se están hablando.