El apasionado reencuentro de Susana y Zeus tras convertirse en el expulsado frente a Laura Bozzo: "No sabes lo que te he echado de menos"

Y Zeus no ha podido evitar las lágrimas de alivio, lo que él mismo ha explicado: "Pido disculpas a lagente que haya podido defraudar, he intentado luchar hasta el final, pero me siento campeón, me llevo muchas cosas ganadas, hermanos, amigos y una pareja a la que quiero con locura. He aprendido mucho de mí, pero ha llegado un momento que no podía más y espero que la gente me entienda".