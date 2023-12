Jessica Bueno rectifica la información que dio sobre el mensaje de Pablo Marqués

"Con Pablo todo muy bien, ¿no? Dice que te quiere", le ha dicho el reportero, ante lo que la modelo ha contestado: "Me he equivocado, porque todavía no había puesto el 5G, entonces me he dado cuenta más tarde". Así es como ha revelado que el último mensaje de su novio no fue del día antes de su expulsión de 'GH VIP 8' frente a Pilar Llori y que tampoco es un 'te quiero'. Lo que no ha aclarado Jessica es cuál era entonces ese último mensaje y de qué fecha data, que ella ya sabe porque ya ha instalado los datos de nuevo en su móvil.