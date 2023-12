Maestro Joao empatiza con Jessica Bueno tras conocer en qué punto está su relación con Pablo Marqués

Jessica Bueno reapareció en 'El Debate de GH VIP 8' tras su expulsión del concurso frente a Pilar Llori . La modelo se mostró satisfecha con su actuación en el reality y reiteró en varias ocasiones que lo que tiene con Luitingo es solo una amistad muy estrecha. Sobre Pablo Marqués, su novio , no quiso dar muchos detalles, aunque sí que confesó que no se habían visto y que únicamente habían hablado por teléfono.

"Yo entiendo a Jessica, Pablo es anónimo y ella ya no concursa, está en su derecho" , ha comentado el presentador de 'For Fans', que las semanas pasadas sí que se había mostrado muy crítico con la modelo, llegando a pedir su expulsión y llamándola "Sor Galleta" en sus tuits, donde dejaba claro que es muy fan del 'team' naranja.

Sobre la expulsión de esta semana, el colega de Cristina Porta ha roto otra lanza a favor del equipo azul al afirmar que no cree que Luitingo merezca ser el que abandone la casa de Guadalix: "El comportamiento de otr@s concursantes me inclina a que el expulsado no sea Luitingo. No me gustó como actuó con Pilar, pero lo pagó con creces y ya está bien, porque otr@s lo hacen mil veces peor. Es mi opinión y guste o no es la mía".