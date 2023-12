La reacción de Jessica Bueno ante la emoción de Luitingo al hablar de ella y ante la canción que le ha dedicado

"Estoy mal, la verdad. Estoy triste porque se me ha ido una grandísima parte de mi alegría, mi felicidad y mi motivación aquí", ha comenzado diciendo el cantante que afirmaba no estar motivado en este momento y ha acabado rompiéndose: "Me emociona hablar de la Jessi, tengo mucha pena. Echo de menos el cariño, los abrazos, cocinar juntos, estar unidos, sus consejos, su personalidad, no separarme de ella".