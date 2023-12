"Ojalá pueda verle sonreír con ganas pronto ahí dentro. Se lo merece. Desde la distancia le mando todo mi cariño y apoyo incondicional. No puedo verle así de triste , ¡necesita sentir que todos le queremos y apoyamos! ¡Vamos, Luis, sigue regalándonos momentos bonitos!", ha comentado la modelo sevillana en sus stories de Instagram, donde no para de sumar seguidores desde que ha sido expulsada de la casa de Guadalix de la Sierra (ya tiene 242.000).

Una preciosa carta abierta que Jessica ha acompañado de una canción que a muchos de sus fans le ha parecido muy significativa, pues se trata de 'Luna', incluida en el último disco de Aitana. Se dice que se la dedicó a Sebastián Yatra, con el que ha mantenido una relación sentimental durante los últimos meses. La canción dice así: "Dicen que todo pasa por algo, es lo que me dije yo por años y te encontré cuando no lo esperé. El tiempo nunca fue un buen aliado. Alguno siempre estuvo acompañado. O tú o yo. Nunca los dos. Todo el mundo hablaba, repetían cuentos sobre mí, pero tú escuchabas, eso es lo que me gustó de ti. Tú, mi luna llena eres tú, cuando apareces eres luz".