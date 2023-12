Marta Peñate analiza a los concursantes tras convivir con ellos y le lanza una pulla a Jessica Bueno

La colaboradora de 'El Debate de GH VIP 8' ha analizado al detalle a cada concursante tras pasar unos días con ellos en Guadalix

Marta Peñate ha pasado unos días en la casa de Guadalix de la Sierra junto a otras dos colaboradoras de 'El Debate de GH VIP 8', Belén Rodríguez y Anabel Pantoja. Las tres han sido las invitadas VIP del hotel en el que se ha convertido la casa como parte de la prueba semanal. Ahora que ya han salido y han recuperado sus móviles, la canaria ha querido compartir un hilo en X, el antiguo Twitter, dando su opinión acerca de cada concursante.

"Laura nunca sé por dónde va a salir. Realmente no sé si dentro de la casa me fiaría 100% de ella, pero es una mujer con la que te ríes muchísimo y que en el fondo está entregada a entretener al público. Me reí y disfruté con ella, aunque no tiene autocrítica", ha comentado Marta sobre Laura Bozzo, manteniendo así la opinión que tenía sobre ella antes de entrar a la casa y conocerla en persona.

Sobre Pilar Llori, ha declarado que le gustó "bastante" su actitud y que cree que ha aprendido de los errores que cometió antes de ser repescada. Además, ha asegurado que, allí dentro se ve que no está "obsesionada" de forma continua con Luitingo, pese a lo que pueda parecer desde fuera. El cantante de 'Operación Camarón' le ha sorprendido para bien porque ahora considera que "no es tan mal chico" como ella pensaba, pero aún así no se fía de él: "Hacerse el víctima después de la expulsión de Jessica es su propósito. Aunque reconozco que del tú a tú se puede mantener una conversación amena con él e incluso te puedes reír".

Albert le ha conquistado aún más porque siente es que "esencia pura" de 'Gran Hermano': "Es una persona que le gusta complacer a todos y crear un buen ambiente". Quien le ha tenido que conquistar desde cero, pero lo ha conseguido con creces es Michael Terlizzi, al que le ha dedicado unas bonitas palabras: "Es una persona que tiene sus bucles y trabes, pero realmente he descubierto a una muy buena persona. Me ha gustado mucho. Su problema es que quiere que todos piensen bien de él".

"Naomi espera muchas veces a estallar y es una bomba que puede arrasar cuando lo hace. Muchas veces tiene mala cara y no sabes el porqué. Es muy amiga de sus amigos y si ve que estás con ella es incondicional. No tiene filtros", ha declarado sobre la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y, sobre Carmen Alcayde, ha dicho lo siguiente: "Creo que se desubica muchas veces, no sabe por dónde van los tiros fuera y quiere hacerlo bien, y por eso muchas veces la caga. Es bien queda pero no tiene mal corazón, al revés. Debería ser más clara y posicionarse más".