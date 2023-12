Carmen Alcayde no apoya a Laura Bozzo en los posicionamientos y salta la tensión entre ellas: "¡Yo tenía razón!"

Carmen Alcayde se ha puesto detrás de la fotografía de Pilar Llori afirmando así que, entre los tres nominados, es su "imprescindible" para ella dentro de la casa: "Los tres me gustaría que se quedaran, es una pena porque ya somos una pequeña familia, pero voy a ser fiel a mis nominaciones. Quiero que Laura se quede, pero últimamente he descubierto la amitad con Pilar y Naomi, una amistad de verdad que quiero conservar fuera, creo que he sido un poco cobarde de no defenderlas cuando Laura las ha atacado ".

"Es lo que siempre fue, yo si tengo defectos. Me alegro de que estas cosas estén pasando ahora para que yo pueda ver claro que cuando yo me di cuenta de esto tenía razón y que es lamentable que sea tonta y me haya equivocado", reaccionaba Laura Bozzo. Y aquí ha comenzado un tenso momento, entre ellas, mientras tenían un cruce de reproches: "¡No digas cosas que yo no he dicho!"